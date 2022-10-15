Росгвардейцы обнаружили радиоуправляемую бомбу в подвале освобожденного дома

Росгвардия изъяла из тайника СВУ и боеприпасы в доме на освобожденной территории при СВО

Спецназ Росгвардии обнаружил схрон из радиоуправляемой бомбы и боеприпасов в подвале на освобожденной в ходе специальной военной операции (СВО) территории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки силовики обследовали хозяйственную постройку в населенном пункте. Хозяева дома покинули его в феврале, по словам соседей, и с тех пор не возвращались. Из подвала были изъяты две пятилитровые емкости с патронами и жестяная банка с примотанной скотчем радиостанцией и электродетонатором. В Росгвардии предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с находкой.

На кадрах бойцы спецназа извлекают из подвала боеприпасы и бомбу.

Сапер установил, что с самодельным взрывным устройством (СВУ) мощностью 800 граммов пластида, начиненного поражающими элементами в виде обрезанных гвоздей, располагались четыре гранаты, семь тротиловых шашек, запал, зажигательная трубка ЗТП-150, а также 20 ампул морфина и «Трамодол-ЗН» (психотропный опиоидный анальгетик).

Бомба была обезврежена на месте.