Сквер около станции метро «Тимирязевская» благоустроили

Специалисты привели в порядок сквер вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы

Специалисты привели в порядок сквер площадью почти 12 гектаров, расположенный вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города Москвы.

Через сквер проходит один из основных пешеходных маршрутов от станции метро «Тимирязевская» к жилым кварталам. Работы прошли в рамках программы «Мой район».

Там сделали две спортивные площадки: на них установили семь столов для пинг-понга и уличные тренажеры. Для детей создали игровую зону площадью более 300 квадратных метров с качелями и современными игровыми комплексами с горками, мостиками, элементами для лазанья.

Кроме того, обустроена площадка для выгула и дрессировки собак, установлены большие уличные качели и удобные скамейки для отдыха. В центре сквера теперь есть площадь, где можно проводить районные мероприятия и праздники. Также появились современные опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Территорию дополнительно озеленили: высадили почти 30 деревьев и свыше 700 кустарников, разбили цветники, привели в порядок газоны.

К зиме планируется обустроить каток с искусственным льдом и многофункциональный павильон с прокатом коньков, раздевалками и медпунктом.

