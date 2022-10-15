Российский пенсионер вспомнил школьную обиду и похитил бывшего одноклассника

В Татарстане полиция задержала пенсионера за похищение одноклассника из-за школьной обиды

В Татарстане 66-летний пенсионер по имени Муниб похитил бывшего одноклассника — 67-летнего Шамиля из-за школьной обиды. Об этом сообщает Baza.

Преступление было совершено в Набережных Челнах в сентябре, но известно о нем стало только сейчас, после задержания похитителя.

Муниб подкараулил Шамиля у дома и, угрожая ножом, заставил сесть в автомобиль. Похититель отвез заложника к пруду. Приехав на место, Муниб вышел из салона, собираясь вытащить из него бывшего одноклассника, но тот, проявив ловкость, пересел на водительское место и дал по газам.

Шамиль обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Похитителя сумели поймать спустя пару недель.

Полиция выяснила, что школьная обида, затаенная Мунибом, была связана с девушкой, которую Шамиль увел у него много лет тому назад.