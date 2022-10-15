На Украине декорации к фильму выдали за уничтоженную военную технику России

Агентство УНИАН выдало декорации к фильму выдали за уничтоженную технику ВС России

Украинское информагентство УНИАН показало фотографии уничтоженной техники Вооруженных сил России. В действительности оказалось, что это были декорации к фильму, передает РИА Новости.

Подмена вскрылась спустя несколько часов после публикации в Telegram-канале украинского информагентства. В УНИАН пояснили, что выданную за российскую подбитую технику декорацию будут использовать на съемках киноленты в Харьковской области.

Кроме того, в качестве опровержения была показана работа съемочной бригады и слышны команды режиссера.

Ранее стало известно, что новость о попавшей в склад косметического бренда Lamel на Украине ракете оказалась фейком.

Сведения о том, что в результате обстрела на Украине пострадал склад Lamel начали распространяться 10 октября после того, как об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».