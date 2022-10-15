В Германии выступили за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2»

Немецкий депутат от АдГ Вайдель выступила за ввод в эксплуатацию «Северного потока-2»

Сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что против страны ведется экономическая война. Ее слова приводит ТАСС.

В связи с этим она выступила за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Немецкий политик предупредила, что в противном случае Германия «окажется в большом проигрыше». При этом Вайдель не уточнила, кто именно противостоит ФРГ.

Депутат от АдГ также призвала к проведению мирных переговоров с участием Москвы по Украине. В то же время Вайдель отметила, что вопрос о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей не является проблемой Берлина.

Ранее правительство Германии исключило запуск неповрежденной ветки газопровода «Северный поток-2», несмотря на беспрецедентный энергокризис в Европе. «Независимо от возможных диверсий на обоих трубопроводах, мы вынуждены констатировать, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — сказала представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.