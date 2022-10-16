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01:24, 16 октября 2022Экономика

В Чехии произошло внеплановое отключение второго энергоблока АЭС «Дукованы»

В Чехии внепланово отключили второй энергоблок АЭС «Дукованы» из-за неисправного клапана

Фото: Petr Josek Snr / Reuters

В Чехии энергетики незапланированно отключили от сети второй энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Дукованы». Об этом рассказал пресс-секретарь станции Иржи Бездек, его слова приводит РИА Новости.

Отключение на станции, расположенной на юго-востоке страны, произошло 15 сентября. Бездек сообщил, что решение о приостановке работы было принято после обнаружения специалистами нестандартных показателей во время измерения одной из вспомогательных систем. «Причиной отключения является неисправность главного запорного клапана. Продолжительность ремонтных работ будет определена после того, как блок остынет и будет проведен контроль указанного оборудования», — уточнил пресс-секретарь.

Отмечается, что в работе первого и четвертого энергоблока не произошло никаких изменений, а третий подвергся плановой остановке для замены топлива.

3 октября на бельгийской АЭС внепланово отключили один из реакторов Tihange 3. Уточнялось, что произошедшее никак не скажется на подаче электроэнергии.

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Варвара Кузьмина
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