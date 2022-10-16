В Госдуме ответили на заявление Маска по финансированию Starlink на Украине

Депутат Каргинов: Маск продолжит поставлять спутники на Украину под давлением

Замглавы комитета ГД по Дальнему Востоку Сергей Каргинов допустил, что предприниматель Илон Маск может продолжить поставлять спутники на Украину под давлением. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Каргинов выразил уверенность в том, что в США оказывают давление на решение Маска о поставках спутников. «Господина Илона мотает из стороны в сторону, то он поставляет спутниковые системы Украине, то нет, то снова поставляет. Я уверен, что сам он не хочет снабжать Незалежную спутниковыми системами, да еще за свой счет. Но его заставляют!» — высказался депутат.

По словам Каргинова, американскому бизнесмену припоминают сделку по Twitter. «Как только он заявил, что прекращает поставки, на него сразу начали оказывать давление из-за отказа от покупки Твиттера. И вуаля — Маск переобулся и решил продолжить поставки».

«Думаю, сам он не хочет помогать Украине. Он знает, что Крым всегда был российским, а жители Донбасса — русскими. Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хваленая “западная демократия», — резюмировал автор сообщения.

Ранее Маск заявил, что продолжит оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Незадолго до этого SpaceX сообщила Пентагону, что больше не будет финансировать соответствующий проект.