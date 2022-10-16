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23:15, 16 октября 2022Бывший СССР

Полиция Молдавии обвинила протестующих в нарушении договоренностей

Полиция Молдавии обвинила протестующих в нарушении порядка и договоренностей

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Полиция Молдавии обвинила организаторов акции протеста, прошедшей в воскресенье, 16 октября, в Кишиневе, в нарушении порядка и предварительных договоренностей о проведении митинга. Об этом сообщает ТАСС.

«Организаторы протеста умышленно нарушили требования, ранее установленные в ходе совместного заседания между ними, мэрией Кишинева и полицией», — сообщил Генеральный комиссариат полиции Молдавии после разгона участников акции и сноса палаточного городка оппозиции в центре города. Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов был зафиксирован ряд провокаций в адрес силовых структур и действий с целью дестабилизации.

Также в полиции заявили, что среди протестующих были люди в состоянии алкогольного опьянения и имевшие при себе опасные тупые и острые предметы. Как сообщил Генеральный комиссариат, представители партии «Шор», который организовали акцию протеста, отказывались сотрудничать и не подчинились требованиям изменить место проведения митинга.

16 октября в Кишиневе начались стычки между полицией и сторонниками партии «Шор», выступающими против действующей в стране власти.

О начале протестов в Кишиневе стало известно 18 сентября. Тогда несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии. Уточнялось, что горожане вышли на митинг, протестуя против решения властей о новых правилах проведения протестов во время действия режима ЧП.

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Марина Совина
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