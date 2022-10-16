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05:50, 16 октября 2022Мир

Экс-премьер Австрии назвал связь президентов России и Китая как никогда прочной

Экс-премьер Австралии Радд: связь президентов Путина и Цзиньпина прочна как никогда
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-премьер-министр Австралии Кевин Радд считает, что связь между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином сейчас прочна как никогда. Его слова приводит журнал Spiegel.

Политик отметил, что отношения между двумя государствами были сформированы, в том числе и урегулированием многолетнего пограничного спора, который Михаил Горбачев и Дэн Сяопин инициировали в 1989 году. Вторая причина близких отношений — поворот России к Китаю после вхождения Крыма к РФ в 2014 году. «С тех пор у Путина и Си сложились почти пуповинные отношения — в личном, политическом и стратегическом плане», — отметил Радд.

Также экс-премьер предположил, что Владимир Путин рассчитывает оставаться на своем посту до 2036 года, а Си до 2037 года. 16 октября в КНР начал работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая на котором, в том числе, будут обсуждаться вопросы о сотрудничестве государства с Россией.

Ранее МИД Китая призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины. Правительство страны в Киеве готово помогать с эвакуацией.

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Екатерина Подвигина
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