Российские войска остановили в ДНР штурмовой отряд ВСУ

Российская артиллерия поразила в ДНР штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся к Кировску

Российская артиллерия в Донецкой народной республике (ДНР), в районе Торского лесничества, поразила огнем штурмовой отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдвигавшийся в направлении населенного пункта Кировск. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По заявлению Минобороны, этим ударом были уничтожены более 20 украинских военнослужащих и 4 бронированных автомобиля.

Кроме того, на краснолиманском направлении удары ракетных войск и артиллерии пресекли попытку украинских войск форсировать реку Жеребец в районе Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

Также 16 октября Минобороны заявило, что на купянском направлении силами российской артиллерии была сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ.