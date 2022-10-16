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14:08, 16 октября 2022Россия

Российские войска остановили в ДНР штурмовой отряд ВСУ

Российская артиллерия поразила в ДНР штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся к Кировску

Фото: РИА Новости

Российская артиллерия в Донецкой народной республике (ДНР), в районе Торского лесничества, поразила огнем штурмовой отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдвигавшийся в направлении населенного пункта Кировск. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По заявлению Минобороны, этим ударом были уничтожены более 20 украинских военнослужащих и 4 бронированных автомобиля.

Кроме того, на краснолиманском направлении удары ракетных войск и артиллерии пресекли попытку украинских войск форсировать реку Жеребец в районе Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

Также 16 октября Минобороны заявило, что на купянском направлении силами российской артиллерии была сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ.

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Антон Похиляк
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