Стало известно о пострадавших на акции протеста в Париже

Несколько человек пострадали в ходе столкновения протестующих с полицией в Париже

Стало известно о нескольких пострадавших на акции протеста в Париже. Соответствующую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Отмечается, что демонстранты получили ранения в ходе столкновения протестующих с полицейскими в районе площади Бастилии, которая стала конечной точкой маршрута манифестантов. По сообщениям журналиста издания, у некоторых людей наблюдаются кровоточащие ранения в области головы. В настоящее время помощь пострадавшим оказывают медики-добровольцы, которые сопровождали шествующих.

При этом уточняется, что противостояние полицейских с участниками марша началось после того, как к акции присоединилась радикально настроенная молодежь из движения Black bloc, одетая в черную одежду.

Ранее сообщалось, что в Париже произошло столкновение полиции с демонстрантами во время шествия против повышения стоимости жизни и бездействия в отношении экологических проблем. Отмечается, что часть участников марша, который стартовал во французской столице с площади Нации и двигался по направлению к площади Бастилии, вступили в противостояние с правоохранителями. Так, люди в масках начали разбивать витрины ресторанов и банков, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ.