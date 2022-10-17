Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 17 октября 2022Россия

В ЛНР заявили о понимании Украины необходимости сдать Артемовск

Мирошник заявил, что Украина начала понимать необходимость сдать Артемовск

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина начала понимать, что рано или поздно ей придется сдать Артемовск. Такое мнение высказал глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Есть данные, что отдельные подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, а потом, по данным людей, которые там живут, что отдельные подразделения перебазируются на другие позиции. Поэтому я думаю, что там [на Украине] появилось понимание, что этот город придется сдать», — заявил Мирошник.

При этом он отметил, что пока непонятно, когда именно это произойдет. По словам представителя республики, в настоящее время в направлении Артемовска эффективно действуют бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее представитель силовых структур ЛНР сообщил, что основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 14 октября начали покидать Артемовск. В свою очередь командир спецназа «Ахмат», секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов заявил, что российские войска могут взять Артемовск под контроль в скором времени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стали известны личности устроивших стрельбу на полигоне в Белгородской области
Пожилую россиянку загрызла домашняя собака
Трихолог предупредила о риске потери волос осенью и зимой
Власти Австрии выступили против палаток для украинских беженцев
В Евросоюзе одобрили новый транш военной помощи Украине
У российских чиновников конфисковали имущество на два миллиарда долларов
Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»
Объявление в столичном пункте мобилизации о ее окончании попало на видео
Попытки киевской полиции сбить беспилотники над городом попали на видео
Счетная палата нашла излишний оптимизм в планах властей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.