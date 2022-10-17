В ЛНР заявили о понимании Украины необходимости сдать Артемовск

Мирошник заявил, что Украина начала понимать необходимость сдать Артемовск

Украина начала понимать, что рано или поздно ей придется сдать Артемовск. Такое мнение высказал глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Есть данные, что отдельные подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, а потом, по данным людей, которые там живут, что отдельные подразделения перебазируются на другие позиции. Поэтому я думаю, что там [на Украине] появилось понимание, что этот город придется сдать», — заявил Мирошник.

При этом он отметил, что пока непонятно, когда именно это произойдет. По словам представителя республики, в настоящее время в направлении Артемовска эффективно действуют бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее представитель силовых структур ЛНР сообщил, что основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 14 октября начали покидать Артемовск. В свою очередь командир спецназа «Ахмат», секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов заявил, что российские войска могут взять Артемовск под контроль в скором времени.