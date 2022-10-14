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14:01, 14 октября 2022Россия

Командир «Ахмата» заявил о скором взятии под контроль еще одного города в ДНР

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о скором взятии Артемовска под контроль
Апты Алаудинов

Апты Алаудинов. Фото: grozny.tv

Российские войска в скором времени могут взять под контроль город Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, российские войска успешно идут в наступление на данном участке фронта и берут под контроль важные для противника укрепрайоны. Алаудинов подчеркнул, что по всей линии соприкосновения инициатива находится на стороне Вооруженных сил России. «У нас все под контролем, и в ближайшие дни я надеюсь, что реально мы похвастаемся, что часть городов и населенных пунктов уже будут находиться под нашим контролем», — сказал он.

13 октября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении территории республики. По его словам, российская армия использует все больше сил, включая мобилизованных. Пушилин также отметил снижение интенсивности обстрелов ДНР со стороны Украины. Ранее он сообщал об успехах ВС России на угледарском и марьинском направлениях.

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Константин Лысяков
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