Древняя технология помогла азиатским племенам покорить тропические леса

PLOS ONE: древние охотники-собиратели использовали миниатюрные орудия для жизни в тропиках

Ученые Университета Гриффита (Австралия) и Институт истории человечества Общества имени Макса Планка (Германия) показали, что древние охотники-собиратели смогли покорить тропические леса Южной Азии благодаря использованию миниатюрных каменных орудий и умению изготавливать тонкие костяные наконечники для стрел и копий. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В ходе недавних археологических раскопок в Шри-Ланке были получены доказательства заселения тропических лесов Homo sapiens около 48 тысяч лет назад. Артефакты, которые использовались древними людьми, были найдены в двух пещерных стоянках Батадомба-лена и Фа-Хиен Лена. Недавно были проведены исследования археологического комплекса Китулгала Бели-лена, где сохранились отложения, датированные периодом времени от позднего плейстоцена (45-31 тысяч лет назад) до голоцена (закончился восемь тысяч лет назад).

В ходе раскопок Китулгала Бели-лена были извлечены останки растений, животных и человека, а также костяные наконечники и более десяти тысяч различных каменных артефактов. Анализ орудий труда показал, что от 48 тысяч лет назад до восьми тысяч лет назад древние люди использовали одни и те же технологии производства и использования каменных инструментов. Это указывает на долгосрочную стабильность в занятиях, включая сбор дикорастущих плодов и пресноводных моллюсков и охоту на древесные и наземные виды животных.

Для изготовления миниатюрных инструментов аборигены использовали биполярный метод. Они собирали кварцевую гальку и булыжники из близлежащих ручьев, помещая их затем на камни-наковальни и ударяли по ним «молотками». В результате получались маленькие и острые отщепы, которые надевались как наконечники на древки стрел и копий или использовались для разделки плодов с жесткой оболочкой и токсичными семенами. Вместе с технологией производства костяных орудий это позволило людям заниматься эффективным сбором ресурсов во влажных тропических лесах, которые традиционно рассматриваются как экологические барьеры для миграции.

