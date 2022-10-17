В Росгвардии заявили об усилении обороны левого берега Днепра

Командир подразделения Росгвардии заявил об усилении обороны левого берега Днепра

Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины, заявил командир одного из подразделений Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, особое внимание в обороне уделено наиболее уязвимым местам. Одно из них — берег яхт-клуба «Волна» у Энергодара, поскольку это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища: противник находится всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.

Офицер рассказал, что по всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны. Там подготовлена артиллерия, развернуты системы РЭБ и ПВО.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре как минимум трижды провели учения по форсированию Днепра. В октябре украинские военные провели еще два таких учения.