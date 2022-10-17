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14:45, 17 октября 2022Экономика

ПСБ открыл 150-й офис на территории новых российских регионов

ПСБ открыл открыл 150-й офис на территории новых регионов России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ПСБ, первый российский банк, запустивший комплексное обслуживание населения и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, открыл 150-й офис на территории этих регионов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

За короткий срок ПСБ развернул широкую сеть присутствия: более чем 150 точек продаж, включая новые офисы, также открытые сегодня, предоставляют надежное и бесперебойное обслуживание в 72 населенных пунктах, обеспечивая жителям и бизнесу доступ к развитой финансовой инфраструктуре системно значимой кредитной организации и оказывая содействие социально-экономическому развитию регионов.

Среди услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, — открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов, а также удобная банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж на территории регионов.

ПСБ продолжит и дальше расширять сеть отделений на территории регионов и поэтапно дополнит набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг.

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Татьяна Романова
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