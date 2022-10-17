В России раскрыли претендующие на туристический кешбэк категории граждан

«Ведомости»: правительство собралось переориентировать туристический кешбэк на малоимущих

В России собрались изменить порядок распределения туристического кешбэка в пользу малоимущих россиян. Претендующие на выплаты категории граждан «Ведомостям» раскрыл источник, близкий к правительству.

Так, согласно обновленной системе выплат, компенсации за поездки будут переориентированы с учетом критериев нуждаемости, которые уже используются для выплат семьям с детьми. Данные пособия выплачиваются с учетом денежных доходов, имущества, наличия автомобиля и вкладов россиян.

Более того, собеседник издания подчеркнул, что обсуждается также и предложение об увеличении размера выплат на получателя. По действующему порядку они составляют 20 процентов. Следующая волна программы может быть запущена с учетом таких критериев.

Ранее в октябре стало известно, что министерство финансов России не закладывает в проект бюджета на 2023–2025 годы расходы в размере пяти миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк. При этом в пресс-службе Ростуризма отметили, что данная программа не закрывается. Минфин не отказался от нее полностью. Власти планируют вернуться к вопросу ее финансирования в 2023 году.