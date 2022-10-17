Бывшего бойца спецназа ФСБ осудили на 18 лет за убийства бизнесменов

В Москве экс-боец спецназа Альфа ФСБ получил 18 лет колонии за убийства бизнесменов

Мосгорсуд приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего бойца спецназа ФСБ «Альфа» Бориса Чукаева по делу об убийствах бизнесменов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, ветераны спецназа ФСБ Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также их знакомый Андрей Воскресенский по кличке Хромой в 2001 году создали банду киллеров. Тогда же они взорвали автомобиль банкира, но он выжил.

В 2008 году на улице Донской экс-силовики застрелили бизнесмена и его водителя, а в 2012 году — напали на состоятельного жителя столицы и нанесли ему телесные повреждения, от которых тот скончался.

На вооружении у бывших спецназовцев было различное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, необходимые для совершения преступлений.

Чукаева, Чуканова и Воскресенского задержали 26 декабря 2019 года. Через полтора года, 9 августа 2021-го, в СИЗО скончался Воскресенский, а на следующий день, 10 августа, стало известно о смерти Чуканова. Таким образом главарь банды — Борис Чукаев остался последним выжившим членом ОПГ.