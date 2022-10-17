Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 17 октября 2022Силовые структуры

Бывшего бойца спецназа ФСБ осудили на 18 лет за убийства бизнесменов

В Москве экс-боец спецназа Альфа ФСБ получил 18 лет колонии за убийства бизнесменов

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Мосгорсуд приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего бойца спецназа ФСБ «Альфа» Бориса Чукаева по делу об убийствах бизнесменов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, ветераны спецназа ФСБ Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также их знакомый Андрей Воскресенский по кличке Хромой в 2001 году создали банду киллеров. Тогда же они взорвали автомобиль банкира, но он выжил.

Материалы по теме:
«Ты что, мразь, жив еще?» Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
«Ты что, мразь, жив еще?»Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
14 декабря 2018
Падение героев Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Падение героевБойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
20 июля 2019
Вооружены и опасны Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Вооружены и опасныРоссийских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
28 декабря 2019

В 2008 году на улице Донской экс-силовики застрелили бизнесмена и его водителя, а в 2012 году — напали на состоятельного жителя столицы и нанесли ему телесные повреждения, от которых тот скончался.

На вооружении у бывших спецназовцев было различное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, необходимые для совершения преступлений.

Чукаева, Чуканова и Воскресенского задержали 26 декабря 2019 года. Через полтора года, 9 августа 2021-го, в СИЗО скончался Воскресенский, а на следующий день, 10 августа, стало известно о смерти Чуканова. Таким образом главарь банды — Борис Чукаев остался последним выжившим членом ОПГ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Число погибших при крушении истребителя в Ейске увеличилось до трех человек
ФСБ задержала начальника полиции в Брянске при получении миллиона рублей
Момент катапультирования пилотов упавшего в Ейске Су-34 сняли на видео
Эвакуацию жителей соседних с местом падения самолета домов в Ейске отменили
В iPhone 14 сломались сим-карты
Известный врач развеял мифы об иммунитете
Бывшего бойца спецназа ФСБ осудили на 18 лет за убийства бизнесменов
Мужчина разозлился на бывшую жену и сжег ее в металлической бочке
Россияне бросились скупать жилье за рубежом
Apple изменила iPhone из-за санкций США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.