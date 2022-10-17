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07:00, 17 октября 2022Забота о себе

Сексолог рассказала о минусах отношений на расстоянии

Психолог-сексолог Юлия Редькина назвала отношения на расстоянии проверкой чувств

Фото: Olena Kamenetska / Unsplash

Отношения на расстоянии являются хорошей проверкой чувств, но не все могут ее выдержать, рассказала системный семейный терапевт, психолог-сексолог Юлия Редькина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала минусы дистанционных романов.

Если обоих партнеров все устраивает, то в отношениях на расстоянии есть только плюсы, считает психолог-сексолог.

Партнеры выбирают комфортное для себя расстояние и график встреч. Например, в какие-то дни недели они встречаются, а в другие дни не видятся, или живут в разных городах. Если обоим хорошо, то так можно долго и комфортно существовать, хоть всю жизнь

Юлия Редькинапсихолог-сексолог

Проблемы, по словам Редькиной, могут начаться, если переход к отношениям на расстоянии — это вынужденная мера. Для многих это станет серьезным испытанием, однако если близость и чувства на самом деле есть и всегда были, то пара выдержит любые расстояния и любой срок.

При вынужденном расставании важно договориться о том, как будут происходить встречи, так как секс в отношениях — необходимая составляющая. Хотя есть и онлайн-способы, но тактильную близость никто не отменял, напомнила психолог-сексолог.

Если не брать в расчет, что расстояние может стать хорошей проверкой, то отношение на расстоянии — скорее сложный период. В нем нет плюсов и минусов. Это время, которое паре важно пережить. Для этого важно понимать, что после окончания отношения на расстоянии, все придет в норму и люди снова будут вместе

Юлия Редькинапсихолог-сексолог

«У меня были отношения на расстоянии почти два года, — рассказала PR-менеджер Вера Архангельская. — Хороши они тем, что в них почти всегда есть романтика, мечты, и при этом отсутствует быт. А время, проведенное вместе, ценится больше. Для меня это был уникальный опыт».

Минусы таких отношений в том, что неизбежно возникает недоверие. Даже самые душевные разговоры онлайн и вечера с лучшими фильмами не заменят человека рядом. Жизнь превращается в ожидание встречи, отказ от новых знакомств и развлечений, и это порождает фрустрацию. Если романтические чувства сильные, они быстро сгорают в ожидании, на расстоянии, потому что разлука становится испытанием, и партнеры начинают в этом винить друг друга

Вера Архангельская PR-менеджер
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Вера Владзиевская
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