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06:14, 17 октября 2022Культура

Названа дата начала съемок приквела «Дюны»

Deadline: съемки сериала «Дюна: Сестричество» стартуют в Будапеште в ноябре 2022 года

Кадр: фильм «Дюна»

Съемки сериала «Дюна: Сестричество» (Dune: The Sisterhood) стартуют в Будапеште в ноябре 2022 года. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что к актерскому составу присоединилась актриса Индира Варма («Игра престолов», «Оби-Ван»). Она сыграет императрицу Наталью, которая описывается как «грозная королевская особа, состоящая в браке с императором тысячи планет Коррино».

Также в приквеле «Дюны» сыграют Эмили Уотсон («Чернобыль») и Ширли ХендерсонГарри Поттер»).

Ранее сообщалось, что режиссер сериала «Чернобыль» Йохан Ренк снимет первые две серии проекта «Дюна: Сестричество». Шоу совместного производства HBO Max и студии Legendary будет приквелом к фильму Дени Вильнева «Дюна». Действие сериала будет происходить за 10 тысяч лет до прибытия Пола Атрейдеса на планету Арракис.

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Марина Совина
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