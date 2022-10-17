Девушка получила выговор от начальства за отсутствие бюстгальтера на работе

Студентка Клэр Кокран обвинила начальника в домогательствах за критику ее одежды на работе

Изучающая юриспруденцию студентка Клэр Кокран из США обвинила в домогательствах начальника, раскритиковавшего ее из-за отсутствия бюстгальтера. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

20-летняя девушка рассказала, что получила выговор от руководства за то, что ходила в офис без бюстгальтера. Однако она отказалась менять гардероб, письменно обосновав свой отказ. Так, блогерша сослалась на раздел Закона о гражданских правах 1964 года, описывающего запрет на дискриминацию по половому признаку. Кроме того, она упомянула Закон о правах человека города Нью-Йорка, в котором указывается, что «работодателям запрещено устанавливать особые требования к одежде представителей только одного пола».

«Если моя грудь отвлекает коллег или студентов, это говорит о сексуальном домогательстве, а не о моем непрофессионализме. Я понимаю, что грудь была сексуализирована, стигматизирована и превращена в общественную собственность, но решение носить или не носить бюстгальтер остается за мной», — заключила Кокран.

Ранее в октябре сотрудницу американской сети магазинов Target Мэдди Максин Кук раскритиковали в сети из-за декольте на рабочем месте. На размещенных кадрах девушка позировала на фоне торговых стеллажей в красном топе с вырезом, который частично обнажал ее грудь.