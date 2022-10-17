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16:56, 17 октября 2022Силовые структуры

Российские следователи заинтересовались воюющими на стороне ВСУ французами

СКР расследует участие французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ

Фото: Diego González / Unsplash

Российские следователи займутся расследованием фактов участия французских наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

СКР заинтересовался информацией из открытых источников о том, что в город Николаев прибыли французские наемники. Эти сведения подтверждают пророссийские активисты на местах. Достоверно известно о скоплении иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, в промышленной и портовой зонах города.

Следователи намерены установить обстоятельства и дать правовую оценку действиям причастных лиц.

Также ведомство займется расследованием обстрелов украинской армией Донецка, в результате которых получили ранения три мирных жителя, в том числе две женщины.

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Любовь Ширижик
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