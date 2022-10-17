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18:54, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Звезда Playboy рассказала об изнанке жизни в особняке Хью Хефнера

Звезда Playboy Зои Пол рассказала, что Хью Хефнер запрещал ей сниматься в порно

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Звезда Playboy Зои Пол (Zoe Paul) рассказала, как основатель и издатель издания Хью Хефнер устраивал в своем особняке оргии с моделями и заставлял девушек смотреть порно. Изнанку жизни в доме Хефнера модель раскрыла в разговоре с Daily Star.

«Когда я жила в особняке, мы обычно гуляли по средам и пятницам. Потом мы возвращались домой и шли в спальню с Хефом, где нам приходилось совместно смотреть порно на этих двух больших экранах в его комнате. В это время мы все вместе занимались сексом, я смотрела на экран и думала: "Боже мой"», — поделилась она воспоминаниями.

Пол также рассказала, что сама хотела сниматься в фильмах для взрослых, но Хефнер запрещал ей это делать, пока она жила в его особняке. Модель уточнила, что, несмотря на желание стать порноактрисой, просмотр порно ее всегда отталкивал. «Я думаю, это было потому, что в порно никогда не было никого привлекательного», — призналась она.

Хефнер основал Playboy в США в 1953 году. В разное время на обложке издания появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон. Основатель журнала скончался на 92-м году жизни в сентябре 2017 года. Как сообщалось, Хефнер умер в результате остановки сердца.

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Денис Савосин
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