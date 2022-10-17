Врач предупредил об опасности повышения иммунитета

Продеус заявил, что самостоятельное повышение иммунитета ведет к аутоиммунным болезням

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности самостоятельного повышения иммунитета. Соответствующий пост он опубликовал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

Специалист заявил, что самостоятельное и «бездумное» повышение иммунитета ведет к аутоиммунным заболеваниям. Самым распространенным таким недугом, как отметил Продеус, является аутоиммунный тиреоидит, которым преимущественно болеют женщины. «Или ревматоидный артрит — им слабый пол тоже болеет в девять раз чаще, чем сильный», — добавил он.

В то же время врач отметил, что аутоиммунная патология у мужчин протекает более остро, чем у женщин. «Иммунитету нужны сбалансированное питание, достаточный сон, минимум стрессов и физическая активность», — заключил медик.

Ранее Продеус также рассказал, как определить, слабый ли у человека иммунитет. Специалист объяснил, что при пониженном иммунитете раны заживают медленно, а на коже часто образуются гнойные высыпания.