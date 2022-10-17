Подсчитана польза продления семейной ипотеки

ДОМ.РФ: продление семейной ипотеки позволит улучшить жилищные условия 240 тысяч семей

В ДОМ. РФ подсчитали пользу, которую может принести продление программы семейной ипотеки. Предполагается, что за этот счет вырастут объемы выдачи кредитов, и свои жилищные условия смогут улучшить 240 тысяч семей, сообщает ТАСС.

Аналитики подсчитали, что за время действия программы семейную ипотеку взяли уже больше 400 тысяч семей. Наиболее востребованной она остается в Москве, Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Тюменской области. Глава госкомпании Виталий Мутко подчеркнул, что семейная ипотека имеет важное значение для улучшения демографической ситуации в стране.

Ранее российские власти продлили программу до 1 июля 2024 года. Льготными условиями смогут воспользоваться граждане, у которых родится ребенок до конца 2023 года.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6 процентов запущена в 2018 году. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Для Москвы и Петербурга (плюс области) максимальный размер кредита составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов.