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17:27, 17 октября 2022Среда обитания

Подсчитана польза продления семейной ипотеки

ДОМ.РФ: продление семейной ипотеки позволит улучшить жилищные условия 240 тысяч семей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В ДОМ. РФ подсчитали пользу, которую может принести продление программы семейной ипотеки. Предполагается, что за этот счет вырастут объемы выдачи кредитов, и свои жилищные условия смогут улучшить 240 тысяч семей, сообщает ТАСС.

Аналитики подсчитали, что за время действия программы семейную ипотеку взяли уже больше 400 тысяч семей. Наиболее востребованной она остается в Москве, Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Тюменской области. Глава госкомпании Виталий Мутко подчеркнул, что семейная ипотека имеет важное значение для улучшения демографической ситуации в стране.

Ранее российские власти продлили программу до 1 июля 2024 года. Льготными условиями смогут воспользоваться граждане, у которых родится ребенок до конца 2023 года.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6 процентов запущена в 2018 году. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Для Москвы и Петербурга (плюс области) максимальный размер кредита составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов.

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Платон Щукин
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