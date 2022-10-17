На реке Амур засняли на видео косатку с детенышами

В реке Амур заметили косатку с двумя детенышами

На реке Амур засняли на видео косатку с двумя детенышами. Ролик 16 октября опубликовала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, косатки зашли в реку из Охотского моря. Они ходят от поселка Маго Николаевского района до поселка Тыр Ульчского района Хабаровского края в течение четырех дней.

«То есть косатки находятся в реке! Нам сообщают, что сейчас мама и малыши находятся чуть выше поселка Маго. Такого не помнит никто из старожил», — говорится в публикации.

Радионова также уточнила, что причиной появления косатки в реке мог стать нерест кеты. По словам сотрудников Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского, животные обследуют свои охотничьи угодья.

Она призвала не предпринимать никаких действий — косатки могут находиться в пресной воде до 15 дней, они не сели на мель и не запутались в рыболовных сетях, поэтому их жизни и здоровью ничего не угрожает. Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии подтвердили, что по окончании охотничьего сезона косатки самостоятельно уйдут обратно в Охотское море.

