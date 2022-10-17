Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 17 октября

Минобороны России в ходе брифинга продемонстрировало карту боевых действий на Украине на понедельник, 17 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, 17 октября российские войска пресекли атаки противника на лисичанском и николаево-криворожском направлениях. Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка в Донецкой народной республике (ДНР), потеряв в результате более 50 бойцов, шесть танков, две бронемашины и четыре пикапа. Кроме того, российские войска отбили попытку украинских военных пробить оборону возле населенного пункта Брускинское Херсонской области.

Конашенков также сообщил, что на купянском направлении российская артиллерия и авиация нанесли поражение бойцам и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области, уничтожив около 160 солдат противника, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», а также батарее произведенных в США гаубиц М777 в Харьковской области.

Конашенков добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха» в ДНР и Херсонской области, а также перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Антоновки.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 бронемашин, 871 боевую машину РСЗО, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц военной автомобильной спецтехники.