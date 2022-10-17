Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации

Минобороны России сообщило, что Москва в полном объеме выполнила задачи по мобилизации

Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента России Владимира Путина и задания Министерства обороны, выполнены в Москве в полном объеме. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает РИА Новости.

17 октября мэр столицы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в городе. Он уточнил, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Кроме того, градоначальник выразил благодарность и признательность добровольцам и мобилизованным, отметив, что в Москве волнуются и переживают за их судьбу.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что столица получила небольшой наряд по частичной мобилизации и не сразу смогла его выполнить. Он предположил, что в городе провели дополнительные организационные процедуры.