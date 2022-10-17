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08:37, 17 октября 2022Мир

Турция предложила решать проблемы по принципу зерновой сделки России и Украины

Минобороны Турции предложило использовать принцип зерновой сделки с другими проблемами

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Зерновая сделка может стать моделью решения других мировых проблем. С таким предложением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, который, впрочем, не уточнил, какие именно вопросы можно решать по принципу соглашения между Россией и Украиной. Цитату приводит агентство Anadolu.

Слова главы Минобороны Турции прозвучали на встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в Стамбуле. «Благодаря Черноморской зерновой инициативе стороны собрались вместе [и договорились]. Мы хотим, чтобы проделанная работа стала моделью для решения и других проблем», — сказал Акар.

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Министр добавил, что с начала действия соглашения из портов Украины вышли 345 судов, которые вывезли больше 7,7 миллиона тонн агропродукции. Акар назвал такой показатель удовлетворительным и добавил, что цель Анкары в дальнейшем — достичь мирного урегулирования на Украине.

Соглашение по вывозу зерна с Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. Два связанных документа подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Согласно сделке, нужно открыть порты Одесской области для вывоза зерна и отменить санкции, которые влияли на поставки продовольствия и удобрений из России.

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Елизавета Наумова
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