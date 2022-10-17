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17:35, 17 октября 2022Забота о себе

Спортивный врач рассказала о влиянии молока на боль в желудке

Врач Александра Чистякова: молоко облегчит желудочную боль только на несколько часов

Фото: unsplash

Употребление молока может облегчить желудочную боль только на несколько часов, рассказала кандидат медицинских наук, well-being & beauty эксперт, спортивный врач Александра Чистякова. О влиянии молока на боль в желудке она написала у себя в Telegram-канале.

Специалистка напомнила, что молоко — это слабокислотный продукт, однако его кислотность значительно ниже, чем у желудочного сока, вырабатываемого организмом. «Поэтому долгое время считалось, что молоко облегчает желудочную боль, нейтрализуя кислоту желудочного сока. Действительно, молочная пленка на стенках желудка задерживает действие кислоты, но, как показывают исследования, молоко стимулирует секрецию желудочного сока, так что после короткого облегчения неприятные ощущения могут возникнуть снова», — предупредила она.

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Чистякова привела в пример эксперимент, проведенный в 1976 году, когда десяти добровольцам промыли желудки, а затем при помощи трубки ввели через нос молоко. «Спустя час содержимое желудков откачали, после чего объем вырабатываемого желудочного сока измерялся каждые пять минут. Исследователи зафиксировали повышенную секрецию желудочного сока в течение трех часов с момента попадания в желудок молока», — рассказала врач. По ее словам, это может объяснять боль, которую испытывают язвенники через несколько часов после приема пищи.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал шесть вызывающих аллергию желудка продуктов. По его словам, соя, молоко, орехи и некоторые другие продукты грозят аллергией ЖКТ.

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Александра Лисица
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