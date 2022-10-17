Россиянка заговорила с мошенниками на переходе и отдала им деньги

Екатеринбурженка отдала деньги мошенникам, с которыми познакомилась на пешеходном переходе

Жительница Екатеринбурга отдала 16 тысяч рублей мошенникам, с которыми познакомилась, пока ждала зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе. Об этом сообщает E1.RU.

Потерпевшая рассказала, что она готовилась переходить дорогу, когда к ней подъехала белая легковушка Hyundai без номеров. Внутри были двое мужчин, которые представились братьями Давидом и Моисеем и предложили сесть в машину, на что девушка согласилась.

Мужчины пожаловались новой знакомой, что у них заблокировали карты, поэтому им нужны деньги на бензин. Братья попросили девушку одолжить им немного денег, екатеринбурженка перевела им 12 тысяч рублей и дала свой номер телефона. Девушка попросила у попутчиков расписку в качестве гарантии возврата денег, но они отдали ей свои беспроводные наушники и пообещали вернуть деньги, как только смогут.

На следующий день Давид позвонил девушке и снова попросил денег, чтобы добраться до Абхазии. Она перевела мошенникам еще четыре тысячи рублей, после чего они перестали выходить на связь.

Ранее 61-летняя актриса московского театра «Современник» Татьяна Корецкая стала жертвой мошенников и перевела на указанные ими счета сумму в размере одного миллиона рублей. На протяжении пяти дней, с 30 июля по 3 августа, злоумышленники звонили артистке и представлялись работниками правоохранительных органов и Центробанка.