Счетная палата нашла излишний оптимизм в планах властей

Счетная палата раскритиковала прогноз Минэкономразвития за излишний оптимизм

Прогноз Минэкономразвития на 2023-2025 годы излишне оптимистичен, особенно это заметно в отношении потребительского спроса, инфляции и доходов от нефтяного экспорта. Такую критику в заключении на проект федерального бюджета представили аудиторы Счетной палаты. Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК.

Вопросы, в частности, вызвала идея ведомства о потребительском спросе в качестве основного драйвера экономического роста в ближайшие годы. Эксперты указали, что для такого вывода динамика спроса должна компенсировать заложенное в прогнозах снижение чистого экспорта и сокращение расходов бюджета в реальном выражении.

В цифрах тезис означает рост потребления домашних хозяйств в диапазоне 3,1-3,7 процента, однако его предполагается достичь за счет роста доходов населения, кредитования и оттока средств с депозитов. Аудиторы указали, что надеяться на такое поведение граждан оснований нет, раньше в периоды кризиса они проявляли более сдержанную позицию.

В 2015-м и 2020 году норма сбережений (доля доходов, идущая на сбережения) превышала 10 процентов, но Минэкономразвития надеется, что в 2025-м она составит 4,9 процента. Такая ситуация возможна разве что в случае полного преодоления экономического спада.

Прогнозы по инфляции на текущий год, отмечают в Счетной палате, не учитывают как индексацию тарифов ЖКХ, так и сезонное ускорение к концу года. В 2023 году МЭР рассчитывает на инфляцию на уровне 5,5 процента, хотя в то же время власти ожидают наращивания импорта, роста мировых цен и ослабления курса рубля. Одновременно эти обстоятельства невозможны.

Аудиторы считают завышенными ожидания по объемам экспорта нефти и нефтепродуктов с учетом введенных и вступающих в силу санкций против России. В представлении Минэкономразвития ограничительные меры вообще никак не влияют на доходы отрасли, хотя в последние 10 лет решения на нефтяном рынке существенно корректировали все параметры.

Отдельно в Счетной палате не смогли выяснить, каким образом министерство ожидает нарастить объемы импорта, особенно промежуточного и инвестиционного, ведь в текущих условиях они ограничены и эти ограничения только усиливаются. Также чиновники министерства проигнорировали такие индикаторы, как уровень бедности, продолжительность жизни и миграционный прирост. Не приводится и среднегодовой размер пенсии.

Таким образом, заключили в Счетной палате, МЭР представил только один вариант развития событий на ближайшие годы, а разница в базовой и консервативной оценке незначительна, поскольку основные тенденции схожи. Такой прогноз не учитывает многочисленные риски и не предлагает ни их решения, ни смягчения последствий.

В том же заключении ведомства на проект бюджета указано, что в 2023 году российский бюджет может недополучить доходов на 639 миллиардов рублей.