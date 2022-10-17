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13:46, 17 октября 2022Экономика

Счетная палата увидела риск недопоступления доходов в бюджет

В Счетной палате предупредили о риске недополучения доходов на 639 миллиардов рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Существует риск, что в 2023 году российский бюджет недополучит доходов на 639 миллиардов рублей, предупредили в Счетной палате. Это следует из заключения ведомства на проект бюджета на ближайшую трехлетку, сообщает РИА Новости.

Аудиторы также увидели риск недополучения 593,854 миллиарда рублей в 2024 году и 617,677 миллиарда в 2025-м. При этом общий объем доходов федерального бюджета в 2023 году, согласно законопроекту, прогнозируется в сумме 26,13 триллиона рублей, что на 5,6 процента меньше оценки поступления доходов по итогам текущего года.

Ранее в Минфине прогнозировали дефицит бюджета в 2022 году. Как говорил глава министерства Антон Силуанов, он может превысить ожидаемые 0,9 процента ВВП.

В начале октября стало известно о способе пополнить российский бюджет на 100 миллиардов рублей. В Минфине это предложили сделать за счет ужесточения табачного законодательства.

Речь идет о дополнительной статье дохода в проекте федерального бюджета России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Предполагается, что более жесткое регулирование производства и оборота в табачной отрасли увеличит общий объем поступлений от табачных акцизов почти до 751 миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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