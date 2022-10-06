В России нашли способ пополнить бюджет на 100 миллиардов рублей

Минфин оценил доходы бюджета от ужесточения табачного законодательства в 100 млрд рублей

Министерство финансов России планирует пополнить бюджет страны на 2023 год за счет ужесточения табачного законодательства. Найденный способ получения дополнительных доходов может принести бюджету 100 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Речь идет о дополнительной статье дохода в проекте федерального бюджета России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов — «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию». Более жесткое регулирование производства и оборота в табачной отрасли увеличит общий объем поступлений от табачных акцизов почти до 751 миллиарда рублей, сообщает издание.

При этом законопроект о госрегулировании табачной отрасли пока не одобрен правительством, рассказал директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco в России Олег Барвин. По его мнению объем дополнительных средств, полученных от налогов в табачной отрасли, будет зависеть от скорости принятия и вступления законопроекта в силу, а также от «эффективности использования предложенных в нем мер». С Барвиным согласился главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев, отметив, что с учетом неясных сроков принятия закона и сложностей нововведений для табачной отрасли, текущая мера может иметь крайне небольшое влияние на пополнение федерального бюджета.

Минфин разработал проект закона в конце июля 2021 года, а в июне 2022-го он был внесен в правительство. В ведомстве указали, что сейчас в России табачный рынок регулируется «избыточным количеством федеральных органов исполнительной власти», а отдельный отраслевой закон позволит обеспечить специализированный надзор по образцу налаженной системы государственного регулирования и контроля рынка.

Ранее государство оценило дополнительные доходы от так называемого налога на богатых — в этом году госбюджет может пополниться на 130-133 миллиардов рублей. Поступления превысят ожидаемые Минфином доходы в 2022 году в размере 78,6 миллиарда рублей.