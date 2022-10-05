Раскрыт доход бюджета России от налога на богатых

Минфин России: налог на богатых принесет бюджету в этом году 130 млрд рублей

Так называемый налог на богатых принесет в этом году госбюджету России дополнительные доходы в размере 130-133 миллиардов рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на заместителя министра финансов России Алексея Сазанова.

По словам замминистра, повышенный НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год, принесет в этом году на 50 миллиардов рублей больше, чем в прошлом. «Если в 2021 году мы собрали порядка 83 миллиардов рублей поступлений от этой дополнительной двухпроцентной ставки, то в 2022 году, и это уже достаточно точная оценка, будет порядка 130-133 миллиардов рублей. И, соответственно, дальше мы ожидаем рост», — раскрыл Сазанов.

При этом замминистра подчеркнул, что вопреки опасениям после повышения налога ухода части зарплат в тень не произошло. Доходы, напротив, превысят ожидаемые Минфином поступления в этом году в размере 78,6 миллиарда рублей. А уже к 2025 году ведомство прогнозирует рост поступлений от налога на богатых до 147,9 миллиарда рублей.

Плоская шкала налогов действовала в России с 2001 года. О решении ее отменить и повысить НДФЛ для обеспеченных граждан до 15 процентов с января 2021 стало известно 23 июня 2020 года. Тогда президент России Владимир Путин в разгар пандемии коронавируса объявил об этом решении в ходе прямого обращения. Глава государства также подчеркнул, что деньги, полученные за счет налога на богатых, пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. При этом тогда президент оценивал дополнительные доходы госбюджета от этой меры в 60 миллиардов рублей в год.

Депутаты оппозиционных парламентских партий неоднократно вносили законопроекты о ее отмене, но те неизменно отклонялись. В Минфине в ноябре 2020 года заверяли, что исключение для сверхдоходов будет разовым, дальнейшего изменения системы не планируется. Спустя год в ноябре 2021 было раскритиковано предложение председателя комитета Госдумы по финансовому рынку повысить налоги для богатых до 35 процентов.