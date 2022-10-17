Футболист отказался от капитанской повязки из-за акции в поддержку ЛГБТ

Футболист «Фейенорда» Кекчю отказался от капитанской повязки из-за акции в поддержку ЛГБТ

Турецкий полузащитник «Фейенорда» Оркун Кекчю отказался надевать капитанскую повязку в цветах ЛГБТ-сообщества на матч десятого тура чемпионата Нидерландов против АЗ. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

Футболист заявил, что сделал это из религиозных соображений, подчеркнув, что уважает всех, независимо от религии, происхождения или предпочтений. «Каждый волен делать то, что он хочет или чувствует. Надеюсь, что к моему религиозному выбору отнесутся с уважением», — добавил 21-летний хавбек.

Капитаном «Фейенорда» стал австриец Гернот Траунер. Команда одержала победу над АЗ со счетом 3:1. Кекчю отметился забитым мячом.

Кекчю родился в Нидерландах, играл за молодежные команды страны, однако в 2019 году стал представлять сборную Турции. На его счету один забитый мяч в 17 матчах за турок.