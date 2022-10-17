Мужчина укусил полицейскую собаку

Associated Press: нарушитель оказал сопротивление полиции и укусил служебную собаку

В немецкой коммуне Гинсхайм-Густавсбург, земля Гессен, мужчина, которого пытались задержать полицейские, оказал сопротивление и укусил служебную собаку. Об этом сообщает Associated Press.

Ночью очевидцы вызвали полицию, чтобы те пресекли перепалку между двумя 29-летними мужчинами и 35-летней женщиной. Нарушители порядка вели себя очень агрессивно и отказывались повиноваться требованиям сотрудников правоохранительных органов.

При задержания 35-летняя женщина ударила полицейского по лицу, а 29-летний мужчина укусил собаку. Животное не получило серьезных травм.

Ранее сообщалось, что пьяная проститутка в городе Паттайя, Таиланд, напала на туриста и откусила ему ухо. После этого женщина попыталась скрыться, очевидцы вызвали полицию.