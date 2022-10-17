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16:05, 17 октября 2022Из жизни

Мужчина укусил полицейскую собаку

Associated Press: нарушитель оказал сопротивление полиции и укусил служебную собаку

Фото: Altino Dantas / Unsplash

В немецкой коммуне Гинсхайм-Густавсбург, земля Гессен, мужчина, которого пытались задержать полицейские, оказал сопротивление и укусил служебную собаку. Об этом сообщает Associated Press.

Ночью очевидцы вызвали полицию, чтобы те пресекли перепалку между двумя 29-летними мужчинами и 35-летней женщиной. Нарушители порядка вели себя очень агрессивно и отказывались повиноваться требованиям сотрудников правоохранительных органов.

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При задержания 35-летняя женщина ударила полицейского по лицу, а 29-летний мужчина укусил собаку. Животное не получило серьезных травм.

Ранее сообщалось, что пьяная проститутка в городе Паттайя, Таиланд, напала на туриста и откусила ему ухо. После этого женщина попыталась скрыться, очевидцы вызвали полицию.

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Алиса Дмитриева
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