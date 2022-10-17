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07:40, 17 октября 2022Экономика

Россияне стали покупать больше средств от импотенции и противозачаточных

РБК: россияне в 3 квартале стали покупать больше средств от импотенции и противозачаточных

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Россияне стали покупать больше противозачаточных, средств для повышения потенции и лекарств от эректильной дисфункции. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

За третий квартал жители России купили 2,7 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции, что на 88 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19 процентов — чем за предыдущие три месяца. На лекарства от импотенции в июле-сентябре россияне потратили 2,1 миллиарда рублей. Рост трат составил 75 процентов по сравнению с прошлым годом и 19 процентов — с предыдущего квартала.

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Противозачаточных в России за три месяца купили 4 миллиона упаковок — на 17 процентов больше, чем в предыдущем квартале, и на 11 процентов — по сравнению с прошлым годом. Затраты на эти препараты с 2021 года увеличились более значительно (35 процентов), рост по сравнению с предыдущим кварталом составил семь процентов.

Как считают эксперты, при текущем спросе запасов противозачаточных в России хватит на полгода, а средств для потенции — более чем на год.

Ранее специалисты Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» назвали регионы России, в которых чаще всего проживают самые сексуально бессильные мужчины. Специалисты проанализировали данные системы маркировки о продажах лекарственных средств с марта по май 2022 года и пришли к выводу, что от проблемы эректильной дисфункции чаще всего страдают жители Подмосковья — в этом регионе каждые 46 человек из тысячи принимают препараты для повышения потенции. Следом в их «антирейтинге» идут Москва и Санкт-Петербург, где соответствующие медикаменты употребляют 44 и 43 мужчины из тысячи.

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Марина Совина
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