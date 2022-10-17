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09:57, 17 октября 2022Силовые структуры

Раскрыто убийство предпринимателя на привокзальной площади в Московской области

Следователь предъявил обвинение двоим мужчинам за убийство предпринимателя в Михнево

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московской области следователь предъявил обвинение 33-летнему и 53-летнему мужчинам за убийство знакомого. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Речь идет о раскрытии заказного убийства предпринимателя Леонида Чавдара на привокзальной площади у станции Михнево, уточняет MK.RU.

По данным ведомства, один из фигурантов поссорился с товарищем и захотел расправиться с ним. Тогда он попросил своего знакомого за 1,7 миллиона рублей реализовать задуманное. Друг согласился и 16 сентября на рынке в городском округе Ступино расстрелял жертву. 23 сентября правоохранителям удалось установить личность ранее судимого исполнителя и задержать его. Вскоре задержали и заказчика.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье об убийстве и организации убийства по найму. В настоящее время фигуранты арестованы и находятся в СИЗО.

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Екатерина Власова
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