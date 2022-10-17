Описан механизм контроля цен на газ в Евросоюзе

Экономист Демидов заявил, что ЕС планирует совместные закупки газа

Евросоюз планирует закупать порядка 15 процентов объема от общего потребления газа через одного покупателя — это позволит минимизировать конкуренцию и сдержать рост цен. Данный механизм планируется ввести на один квартал, в период пикового потребления. Об этом «Ленте.ру» рассказал международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

В связи с энергетическим кризисом Евросоюз (ЕС) готовит чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ. План предусматривает установление максимальной динамической стоимости топлива, по которой европейские страны смогут покупать его, пишет Financial Times.

«Перед началом сезона пикового потребления Европа пытается оградиться от волатильности цен на газ и ограничить потолок, — сказал Демидов. — Планируется обязать весь ЕС закупать определенные объемы газа совместно, через одно окно. Предполагается, что этот объем составит не менее 15 процентов от общего потребления в пиковый сезон. Таким образом удастся убрать конкуренцию между покупателями».

Механизм, вероятно, будет работать один квартал, во время пикового потребления. В следующем году нужно будет разрабатывать новые схемы Владимир Демидов аналитик

Аналитик добавил, что цены на газ, на данный момент находящиеся на отметке около 1400 долларов, вероятно, вырастут к декабрю и будут держаться в пределах 2-3 тысяч долларов в зимний сезон.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия прекратит поставки газа в Европу при введении потолка цен. По его словам, такое решение станет нарушением контрактов.