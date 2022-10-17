ФСБ задержала залившего краской плакаты с фото военных врача

ФСБ: житель Ростова-на-Дону залил краской плакаты с военными, покаялся и стал добровольцем

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ростова-на-Дону, который испортил плакаты с участниками спецоперации, он раскаялся в содеянном и записался добровольцем. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержанный, оказавшийся 32-летним врачом-неврологом больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска, совершил акт вандализма. В Ростове-на-Дону, Новочеркасске и на трассе М-4 «Дон» он залил красной краской плакаты, посвященные героям России, участвующим в спецоперации. Мужчина объяснил поступок своими убеждениями. Позже он выразил сожаление по поводу содеянного, а также извинился перед родственниками погибших героев.

Как отметили в УФСБ, мужчина стал добровольцем и отправился на спецоперацию в качестве военного медика.