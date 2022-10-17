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13:16, 17 октября 2022Бывший СССР

В Молдавии заявили о проверках граждан России на границе

Президент Молдавии Санду заявила о дополнительный проверках граждан России на границе

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Граждане России, въезжающие на территорию Молдавии, подвергаются дополнительным проверкам на границе. Об этом заявила президент республики Майя Санду, сообщает РИА Новости.

По ее словам, это необходимо для обеспечения безопасности страны.

«Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну. В отношении граждан РФ существуют специальные механизмы, которые обеспечивают нашу безопасность», — сказала Санду.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что органы безопасности страны изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать граждан, приезжающих из России «с недобрыми намерениями».

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Василий Мека
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