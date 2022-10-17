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10:44, 17 октября 2022Из жизни

Молодожены спасли младенцев из горящего здания во время медового месяца

The Boston Globe: молодожены отправились в путешествие и спасли детей из горящего здания
David Squillante and Doran Smith

David Squillante and Doran Smith. Фото: David Squillante / Doran Smith

38-летние Дэвид Сквилланте и Доран Смит из американского штата Калифорния спасли детей из горящего здания, когда отправились в свадебное путешествие. Об этом сообщает The Boston Globe.

Во время медового месяца молодожены гостили в испанском городе Барселона. Они собирались на экскурсию, но услышали крики и задержались. Оказалось, что причиной паники был пожар: из подъезда одного из домов вырывался огонь.

Сквилланте забежал в другой подъезд и оказался в детских яслях. В задымленном помещении он обнаружил около 20 младенцев. Мужчина начал укладывать детей в кроватки и катить их к подъезду, где находилась Смит.

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Позже к молодоженам присоединились прохожие, и всех детей удалось спасти всего за несколько минут до прибытия пожарных. По словам супругов, ни один из младенцев не пострадал.

Несмотря на произошедшее, Сквилланте и Смит успели на запланированную экскурсию, хотя и с опозданием на полчаса. Только прогуливаясь по парку они осознали, что спасли маленьких детей. «Было ощущение, что мы смотрели это в кино. Это просто не было похоже на реальность», — утверждает мужчина.

Ранее сообщалось, что в США водитель доставки Amazon заметила горящий дом, когда развозила посылки, вызвала пожарных и спасла трех щенков от гибели. Сотрудники службы выехали на вызов и обнаружили возгорание в комнате дома.

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Алиса Удовик
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