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Водитель доставки заметила горящий дом и спасла трех щенков от гибели

В США водитель доставки Amazon заметила горящий дом и спасла трех щенков от гибели
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Фото: Columbia County Fire Rescue

Во Флориде, США, водитель доставки Amazon заметила горящий дом, когда развозила посылки, вызвала пожарных и спасла трех щенков от гибели. Об этом пишет New York Post.

По данным службы пожарной охраны, один из диспетчеров получил звонок от женщины, которая сообщила о дыме, идущем из окон одного из домов. Сотрудники службы выехали на вызов и обнаружили возгорание в комнате дома. Они потушили огонь и спасли трех щенков бостон-терьера, которые надышались угарным газом. На собак надели кислородные маски и отвезли в ветеринарную клинику.

«Спасибо водителю Amazon, которая заметила дым и позвонила в 911. Поскольку хозяина в тот момент не было, она спасла дом и жизни щенков!» — отметили в службе спасения.

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Мать хозяйки дома также поблагодарила женщину и рассказала о состоянии щенков в социальной сети: «Сегодня утром они чувствуют себя хорошо, но все еще находятся в больнице. Мы безгранично вам благодарны!»

Ранее сообщалось, что в английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, пожарные спасли четырех щенков лабрадора из горящего сарая и вернули их к жизни. Мужчины вытащили животных из огня и срочно оказали им помощь — щенята выжили благодаря кислородным маскам.

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Евгения Черкасова
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