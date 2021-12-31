В английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, пожарные спасли четырех щенков лабрадора из горящего сарая и вернули их к жизни с помощью кислородных масок. Об этом сообщает Daily Star.

Около девяти утра (11:00 по московскому времени) в среду, 29 декабря, пожарная бригада прибыла на вызов в район Астон. На месте спасатели обнаружили захваченный огнем сарай. Войдя в него, они нашли крошечных щенков черного цвета.

Мужчины вытащили животных и срочно оказали им помощь — щенята выжили благодаря кислородным маскам.

Ранее сообщалось, что в Испании сотрудникам Гражданской гвардии удалось спасти собаку, попавшую в ледяную ловушку. Для спасения животного мужчины разделись догола и вошли в холодное озеро.