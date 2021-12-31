Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пожарные спасли четырех щенков лабрадора из горящего сарая

Пожарные в Англии спасли щенков из огня и вернули их к жизни с помощью кислородных масок

Фото: @WMFSAston

В английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, пожарные спасли четырех щенков лабрадора из горящего сарая и вернули их к жизни с помощью кислородных масок. Об этом сообщает Daily Star.

Около девяти утра (11:00 по московскому времени) в среду, 29 декабря, пожарная бригада прибыла на вызов в район Астон. На месте спасатели обнаружили захваченный огнем сарай. Войдя в него, они нашли крошечных щенков черного цвета.

Мужчины вытащили животных и срочно оказали им помощь — щенята выжили благодаря кислородным маскам.

Ранее сообщалось, что в Испании сотрудникам Гражданской гвардии удалось спасти собаку, попавшую в ледяную ловушку. Для спасения животного мужчины разделись догола и вошли в холодное озеро.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
За сутки в России зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА
В США предупредили о коронавирусной буре
Онкобольные дети получили пустые коробки в подарок от шоу «Модный приговор»
Перепутавший финиш и лишившийся медали российский биатлонист объяснился
«Одноклассники» запустили сервис на базе deepfake-технологии
Умер родной брат патриарха Кирилла
Венгрия рассказала о своем интересе к переговорам России и НАТО
IKEA задумала поднять цены
Собянин рассказал о бесплатном фестивале «Снег и лед в Москве»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter