Пьяный россиянин забил табуреткой до смерти собутыльника и изнасиловал его

В Новосибирской области мужчина забил табуреткой до смерти друга и надругался над ним

В Новосибирской области следователи завершили расследование дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 38-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Кристина Оберемченко.

По данным ведомства, вечером 25 декабря 2021 года фигурант выпивал с другом в поселке Колывань. Там они поссорились, и потерпевший оскорбил товарища, а тот избил жертву руками, ногами и табуреткой, нанеся смертельные ранения. Затем обвиняемый надругался над знакомым.

Правоохранители задержали россиянина на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «д,к» части 2 статьи («Убийство») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса России. Мужчина частично признал вину. Сейчас он арестован и находится в СИЗО.