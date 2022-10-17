В Telegram произошел сбой

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Пользователи популярного мессенджера Telegram сообщили о сложностях с отправкой сообщений. О том, что в работе Telegram

произошел сбой свидетельствуют данные детектора Brand Analytics.

Проблемы с работой мессенджера наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и других крупных городах России, а также на Украине. По состоянию на 20:15 зафиксировано 78 жалоб пользователей.

Больше всего жалоб связаны с проблемами при получении сообщений. Также пользователи жалуются на трудности при загрузке медиафайлов. В Telegram пока никак не прокомментировали причины проблем в работе мессенджера.

О сбое в работе Telegram сообщалось 10 октября. На проблемы в работе мессенджера пожаловались 1500 пользователей из России и Украины.