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16:24, 17 октября 2022Россия

При пожаре на российской ТЭЦ погиб человек

При пожаре на пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ погиб человек, еще два пострадали
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один человек погиб при пожаре на Калининградской ТЭЦ-2, сообщил представитель «Интер РАО». Его слова передает ТАСС.

В компании уточнили, что огонь начал распространяться на блочном пункте подготовки газа. Еще два человека пострадали. О причинах случившегося неизвестно.

«Блочный пункт подготовки газа находился в резерве. Произошедшее не повлияло на энергоснабжение потребителей. На место происшествия прибыли 12 пожарных расчетов», — сообщили в «Интер РАО».

Пожар уже локализовали.

Ранее в Бурятии произошла авария на ТЭЦ. Из-за за возгорания электрической проводки на объекте в республике ввели режим ЧС и приготовились отселять людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии. В результате пожара отключили четыре котла, из-за чего в части районов снижена подача тепла и приостановлена работа детских садов и школ.

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Анастасия Шейкина
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