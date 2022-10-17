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17:11, 17 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии решили уничтожать организаторов терактов

Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил, что организаторов терактов в стране будут уничтожать

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские силовики будут уничтожать организаторов терактов в стране. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает БЕЛТА.

Он рассказал, что в субботу, 15 октября, сотрудники белорусского МВД задержали нескольких лиц, готовивших теракты на ряде объектов в Белоруссии. Тертель отметил, что за подготовкой стояло объединение бывших силовиков BYPOL, которое, по его словам, «полностью курируется польскими службами». «Мы будем действовать решительно — на уничтожение. Просто террористов будем уничтожать», — заявил глава КГБ.

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Георгий Нестеров
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