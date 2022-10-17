В Белоруссии решили уничтожать организаторов терактов

Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил, что организаторов терактов в стране будут уничтожать

Белорусские силовики будут уничтожать организаторов терактов в стране. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает БЕЛТА.

Он рассказал, что в субботу, 15 октября, сотрудники белорусского МВД задержали нескольких лиц, готовивших теракты на ряде объектов в Белоруссии. Тертель отметил, что за подготовкой стояло объединение бывших силовиков BYPOL, которое, по его словам, «полностью курируется польскими службами». «Мы будем действовать решительно — на уничтожение. Просто террористов будем уничтожать», — заявил глава КГБ.