Спецслужбы Белоруссии предотвратили серию терактов

В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии в Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

По данным спецслужб, задержанные были завербованы организацией BYPOL и беглой оппозицией. «Задание по закладке бомб, а также информацию о том, где взять зажигательные смеси, получали из чат-бота плана "Перамога"», — говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемые дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

По словам замминистра МВД Белоруссии Геннадия Казакевича, белорусские правоохранители называют произошедшее проектом западных спецслужб. «Что характерно: в последнее время, в том числе и в связи с СВО в Украине, этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в республике», — заявил он.